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Широков Виссарион Федоров

Место рождения

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Василиса

Рождение ребёнка
1816

Сын: Широков Николай Виссарионов

Мать ребёнка: Широкова Василиса

Рождение ребёнка
1824

Сын: Широков Козьма Виссарионов

Мать ребёнка: Широкова Василиса

Рождение ребёнка
1826

Сын: Широков Иван Виссарионов

Мать ребёнка: Широкова Василиса

Смерть
Неизвестно

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