Широков Виссарион Федоров
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова Василиса
Рождение ребёнка
1816
Сын: Широков Николай Виссарионов
Мать ребёнка: Широкова Василиса
Рождение ребёнка
1824
Сын: Широков Козьма Виссарионов
Мать ребёнка: Широкова Василиса
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Широкова Василиса
Смерть
Неизвестно