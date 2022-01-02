(Петряшева) Надежда Евфимиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петряшев Евфимий
Мать: не указана
Место жительства
15.08.1904
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NJR?i=66&cat=1323325
Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.
Сын: Петряшев Флор Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NJR?i=66&cat=1323325
Смерть
Неизвестно