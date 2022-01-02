(Петряшева) Надежда Евфимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петряшева) Надежда Евфимиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петряшев Евфимий

Мать: не указана

Место жительства
15.08.1904
Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NJR?i=66&cat=1323325
Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.

Сын: Петряшев Флор Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NJR?i=66&cat=1323325
Смерть
Неизвестно

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