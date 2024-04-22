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Югринов Владимир Евгеньевич

Место рождения

Мутиха, Красновишерский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

11.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1959

Отец: Югринов Евгений Иванович

Мать: Югринова -Язева Зоя Даниловна

Мутиха, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.10.1987

Сын: Югринов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Озорнина Ираида Николаевна

Рождение ребёнка
16.02.1990

Сын: Югринов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Озорнина Ираида Николаевна

Рождение ребёнка
24.08.2000

Дочь: Югринова Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Коробейникова Ирина Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Ирина Леонидовна

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