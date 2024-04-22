Югринов Владимир Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1959
Рождение ребёнка
17.10.1987
Сын: Югринов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Озорнина Ираида Николаевна
Рождение ребёнка
16.02.1990
Сын: Югринов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Озорнина Ираида Николаевна
Рождение ребёнка
24.08.2000
Дочь: Югринова Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Коробейникова Ирина Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно