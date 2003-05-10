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Винокуров Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1957

Дата смерти

10.05.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1957

Отец: Винокуров Александр Прокопьевич

Мать: Клавдия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римма Леонидовна

Рождение ребёнка
28.03.1981

Сын: Александр

Мать ребёнка: Римма Леонидовна

Рождение ребёнка
04.04.1982

Сын: Винокуров Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Римма Леонидовна

Рождение ребёнка
07.04.1984

Сын: Денис

Мать ребёнка: Римма Леонидовна

Смерть
10.05.2003

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