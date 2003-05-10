Винокуров Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1957
Дата смерти10.05.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1957
Отец: Винокуров Александр Прокопьевич
Мать: Клавдия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Римма Леонидовна
Рождение ребёнка
28.03.1981
Сын: Александр
Мать ребёнка: Римма Леонидовна
Рождение ребёнка
04.04.1982
Сын: Винокуров Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Римма Леонидовна
Рождение ребёнка
07.04.1984
Сын: Денис
Мать ребёнка: Римма Леонидовна
Смерть
10.05.2003