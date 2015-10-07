Мурашкин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1932
Дата смерти07.10.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Нефтекумск
Смерть
07.10.2015
Ставропольский край, г. Георгиевск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, г. Георгиевск