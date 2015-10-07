Мурашкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашкин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1932

Дата смерти

07.10.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Нефтекумск
Смерть
07.10.2015
Ставропольский край, г. Георгиевск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, г. Георгиевск
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