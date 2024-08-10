Дацук Датчук Анна Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: Фома
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дачук Михаил Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Датчук Дацук Ульян Михайлович
Отец ребёнка: Дачук Михаил Иосиф
Рождение ребёнка
09.12.1886
Дочь: Абрамчук (Дачук) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Дачук Михаил Иосиф