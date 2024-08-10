Дацук Датчук Анна Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дацук Датчук Анна Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фома

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дачук Михаил Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Датчук Дацук Ульян Михайлович

Отец ребёнка: Дачук Михаил Иосиф

Рождение ребёнка
09.12.1886

Дочь: Абрамчук (Дачук) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Дачук Михаил Иосиф

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