Стеф(п)ан Фёдоров
Место рождения
Дата рождения26.07.1880 ст.
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1880 ст.
Отец: Феодор Иродионов
Мать: Евдокия Борисова
Прихо: Погост Поведь Рождение Степана ( Стефана) Феодорова Запись 30 26/27 июля 1880г. д.Соколино Отец крестьянин Феодор Иродионов Мать Евдокия Борисова Крестные той же деревни крестьянин Семен Стефа... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан
Мать ребёнка: Матрёна Кирова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Матрёна Кирова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Матрёна Кирова
Бракосочетание
18.01.1899
Жена: Матрёна Кирова
Приход: Погост Поведь Брак Степана Феодорова и Матрены Кировой Запись N3 18.01.1899г. Деревни Соколино крестьянский сын Степан Феодоров 19л Деревни Соколина крестьянская дочь Матрена Кирова 18л Свид... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1899 ст.
Мать ребёнка: Матрёна Кирова
Приход: Погост Поведь Рождение Ивана Степанова Запись 57, 10.11.1899 дер. Соколина, Отец Степан Феодоров, Мать Матрёна Кирова; Крестный- Яков Киров, крестная-Ефросинья Феодорова
Смерть
1936