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Стеф(п)ан Фёдоров

Место рождения

Соколино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.07.1880 ст.

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1880 ст.

Отец: Феодор Иродионов

Мать: Евдокия Борисова

Соколино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Прихо: Погост Поведь Рождение Степана ( Стефана) Феодорова Запись 30 26/27 июля 1880г. д.Соколино Отец крестьянин Феодор Иродионов Мать Евдокия Борисова Крестные той же деревни крестьянин Семен Стефа... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан

Мать ребёнка: Матрёна Кирова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Матрёна Кирова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Матрёна Кирова

Бракосочетание
18.01.1899

Жена: Матрёна Кирова

Соколино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Приход: Погост Поведь Брак Степана Феодорова и Матрены Кировой Запись N3 18.01.1899г. Деревни Соколино крестьянский сын Степан Феодоров 19л Деревни Соколина крестьянская дочь Матрена Кирова 18л Свид... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1899 ст.

Сын: Филатов Иван Степанович

Мать ребёнка: Матрёна Кирова

Соколино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Приход: Погост Поведь Рождение Ивана Степанова Запись 57, 10.11.1899 дер. Соколина, Отец Степан Феодоров, Мать Матрёна Кирова; Крестный- Яков Киров, крестная-Ефросинья Феодорова
Смерть
1936

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