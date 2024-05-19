Петрук Алексей Прокопович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1945
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Петрук Прокоп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрук) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Петрук Фекла Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрук Фекла Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрук) Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Петрук Фекла Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрук Каленик Алексеевич
Мать ребёнка: Петрук Фекла Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрук) Ефросиния Алексеевна
Мать ребёнка: Петрук Фекла Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрук Фекла Иосифовна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Петрук Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Петрук Фекла Иосифовна
Смерть
1945