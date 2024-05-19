Петрук Алексей Прокопович 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрук Алексей Прокопович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Петрук Прокоп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрук) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Петрук Фекла Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрук Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Петрук Фекла Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрук) Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Петрук Фекла Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрук Каленик Алексеевич

Мать ребёнка: Петрук Фекла Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрук) Ефросиния Алексеевна

Мать ребёнка: Петрук Фекла Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрук Фекла Иосифовна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Петрук Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Петрук Фекла Иосифовна

Смерть
1945

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