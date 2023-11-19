(Кутузова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутузова Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коршунова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кутузов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Кутузов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутузов Иван
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Кутузова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кутузов Иван
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Меньшова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кутузов Иван
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Кутузов Иван
Рождение ребёнка
06.12.1926
Дочь: Ржанова (Кутузова) Раиса
Отец ребёнка: Кутузов Иван
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кутузова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кутузов Иван