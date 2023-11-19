(Кутузова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кутузова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутузова Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коршунова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кутузов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Кутузов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Иван

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кутузова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кутузов Иван

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Меньшова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кутузов Иван

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кутузов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кутузов Иван

Рождение ребёнка
06.12.1926

Дочь: Ржанова (Кутузова) Раиса

Отец ребёнка: Кутузов Иван

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кутузова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кутузов Иван

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