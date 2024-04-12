Баландин Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.Луговая Александровка Самарского уезда, Самарской Губернии
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
05.12.1892 ст.
Сын: Баландин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Баландина Евдокия Маркеловна
Большая Рязань, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно