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Баландин Григорий Ефимович

Место рождения

Александровка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
с.Луговая Александровка Самарского уезда, Самарской Губернии
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Баландина Евдокия Маркеловна

Рождение ребёнка
05.12.1892 ст.

Сын: Баландин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Баландина Евдокия Маркеловна

Большая Рязань, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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