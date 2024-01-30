Иванников Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Сын: Иванников Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Иванникова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванников Тихон Николаевич
1911 в крестных
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванников Пимень Николаевич
Смерть
Неизвестно