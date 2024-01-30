Иванников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванников Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Иванников Андрей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Иванникова Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванников Тихон Николаевич

Мать ребёнка: не указана

1911 в крестных
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванников Пимень Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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