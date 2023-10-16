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Салтыков Юрий

Место рождения

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Салтыков Николай

Мать: Анастасия Ивановна

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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