Magson Simon 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Magson Simon

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1792 г.р.
1795 г.р.
1796 г.р.
1800 г.р.
1806 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Movsha

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Magson) Stosya

Мать ребёнка: Magson (Магсон) Pesya

Рождение ребёнка
1795

Сын: Magson Orka

Мать ребёнка: Magson (Магсон) Pesya

Рождение ребёнка
1796

Сын: Magson Movsha Arii

Мать ребёнка: Magson (Магсон) Pesya

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Magson) Makhlya

Мать ребёнка: Magson (Магсон) Pesya

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Magson) Bellya

Мать ребёнка: Magson (Магсон) Pesya

Смерть
1813

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