Magson Simon
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Movsha
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Magson) Stosya
Мать ребёнка: Magson (Магсон) Pesya
Рождение ребёнка
1795
Сын: Magson Orka
Мать ребёнка: Magson (Магсон) Pesya
Рождение ребёнка
1796
Сын: Magson Movsha Arii
Мать ребёнка: Magson (Магсон) Pesya
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Magson) Makhlya
Мать ребёнка: Magson (Магсон) Pesya
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Magson) Bellya
Мать ребёнка: Magson (Магсон) Pesya
Смерть
1813