Тюрин Ефрем Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1901
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901
Отец: Тюрин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Салманханова Раиса Ефремовна
Мать ребёнка: Тюрина Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1932
Мать ребёнка: Тюрина Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.1934
Дочь: Макашова (Тюрина) Зинаида Ефремовна
Мать ребёнка: Тюрина Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Тюрина Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Тюрина Любовь Ефремовна
Мать ребёнка: Тюрина Федосия Ивановна
Смерть
1985