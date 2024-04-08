Тюрин Ефрем Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Ефрем Иванович

Место рождения

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область

Дата рождения

01.01.1901

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901

Отец: Тюрин Иван

Мать: не указана

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Салманханова Раиса Ефремовна

Мать ребёнка: Тюрина Федосия Ивановна

Рождение ребёнка
?.01.1932

Сын: Тюрин Николай Ефремович

Мать ребёнка: Тюрина Федосия Ивановна

Рождение ребёнка
19.09.1934

Дочь: Макашова (Тюрина) Зинаида Ефремовна

Мать ребёнка: Тюрина Федосия Ивановна

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Тюрин Василий Ефремович

Мать ребёнка: Тюрина Федосия Ивановна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Тюрина Любовь Ефремовна

Мать ребёнка: Тюрина Федосия Ивановна

Смерть
1985

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