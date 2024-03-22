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Алексей Петров

Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

07.03.1828 ст.

Дата смерти

25.08.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1798 г.р.

Мать

Вычислено 1799 г.р.

Жена

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Вычислено 1858 г.р.
1859 г.р.
Вычислено 1860 г.р.
1861 г.р.
Вычислено 1862 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1828 ст.

Отец: Петр Денисьев

Мать: Агафья Фадеева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
21.04.1857 ст.

Жена: Татьяна Григорьева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Казенного ведомства Пикалихинской волости деревни Трищелинка крестьянина Петра Дионисиева сын Алексей Петров 29 лет, православного вероисповедания первым браком с Того же ведомства и волости Зряковско... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1859 ст.

Дочь: Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Алексей Петров и законная жена его Татьяна Григорьева, оба православного вероисповедания. Восприимниками были: Того же ведомства деревни Селятино крес... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Дочь: Евфимия Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1861 ст.

Дочь: Евгения Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Алексей Петров и законная жена его Татьяна Григорьева, оба православного вероисповедания Восприимниками были: Того же ведомства и той же деревни Трище... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1862 ст.

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Смерть
25.08.1900 ст.
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
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