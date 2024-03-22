Алексей Петров
Место рождения
Дата рождения07.03.1828 ст.
Дата смерти25.08.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1828 ст.
Отец: Петр Денисьев
Мать: Агафья Фадеева
Бракосочетание
21.04.1857 ст.
Жена: Татьяна Григорьева
Казенного ведомства Пикалихинской волости деревни Трищелинка крестьянина Петра Дионисиева сын Алексей Петров 29 лет, православного вероисповедания первым браком с Того же ведомства и волости Зряковско... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
28.09.1859 ст.
Дочь: Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Алексей Петров и законная жена его Татьяна Григорьева, оба православного вероисповедания. Восприимниками были: Того же ведомства деревни Селятино крес... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Дочь: Евфимия Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
27.12.1861 ст.
Дочь: Евгения Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Алексей Петров и законная жена его Татьяна Григорьева, оба православного вероисповедания Восприимниками были: Того же ведомства и той же деревни Трище... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1862 ст.
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Смерть
25.08.1900 ст.