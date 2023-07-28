Koivistoinen (Koivistoinen) Eeva Heikintytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти15.02.1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Koivistoinen Matts Stephansson
Отец ребёнка: Koivistoinen Tahvo Eerikinpoika
Рождение ребёнка
20.05.1745
Сын: Koivistoinen Heikki Tahvonpoika
Отец ребёнка: Koivistoinen Tahvo Eerikinpoika
Смерть
15.02.1759