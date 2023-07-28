Koivistoinen (Koivistoinen) Eeva Heikintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Koivistoinen (Koivistoinen) Eeva Heikintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

15.02.1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Koivistoinen Matts Stephansson

Отец ребёнка: Koivistoinen Tahvo Eerikinpoika

Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1745

Сын: Koivistoinen Heikki Tahvonpoika

Отец ребёнка: Koivistoinen Tahvo Eerikinpoika

Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
15.02.1759
Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

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