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Иван Васильев
Иван Васильев
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Древо
Место рождения
Чусовка
, город Новомосковск, Тульская область
Дата рождения
Около 1746
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Василий
До 1705 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец:
Василий
Мать: не указана
Чусовка
, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
С 1764
Лутовиново
, город Тула, Тульская область
переведён из Чусовки
Смерть
Неизвестно
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