Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Васильев

Иван Васильев

Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1705 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Василий

Мать: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
С 1764
Лутовиново, город Тула, Тульская область
переведён из Чусовки
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close