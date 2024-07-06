Гриценко Екатерина Андреевна Около 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гриценко Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриценко Петр Павлович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Спорая (Гриценко) Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Гриценко Петр Павлович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Гриценко Степан Петрович

Отец ребёнка: Гриценко Петр Павлович

Смерть
1851

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