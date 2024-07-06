Гриценко Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Спорая (Гриценко) Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Гриценко Петр Павлович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Гриценко Петр Павлович
Смерть
1851