Сафонова (Земских) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Из диалога с Зоей Ивановной: - Бабушка была лучшим пекарем. Изумительный пекарь, по всему колхозу она была лучшая. ... Все раньше ели деревянными ложками. А для меня была алюминиевая ложка, бабушка за... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафонов Иван Александрович
Отец ребёнка: Сафонов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно