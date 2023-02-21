Сафонова (Земских) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Земских) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Из диалога с Зоей Ивановной: - Бабушка была лучшим пекарем. Изумительный пекарь, по всему колхозу она была лучшая. ... Все раньше ели деревянными ложками. А для меня была алюминиевая ложка, бабушка за... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Иван Александрович

Отец ребёнка: Сафонов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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