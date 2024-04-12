Михновец Дмитрий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихновец Дмитрий Юрьевич

Михновец Дмитрий Юрьевич

Место рождения

Липники, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михновец Юрий Александрович

Мать: Барщевская Анна Иософовна

Липники, Дрогичинский район, Брестская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close