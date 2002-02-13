Королева (Козлова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Козлова) Анна

Место рождения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл

Дата рождения

21.11.1914

Дата смерти

13.02.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

1894 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1914

Отец: Козлов Михаил

Мать: Козлова Ксения

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
25.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Иван

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
27.06.1941

Дочь: Чиркова Анна

Отец ребёнка: Королев Иван

г Кярдлы Эстония
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Иван

Смерть
13.02.2002
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
дома .
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