Королева (Козлова) Анна
Место рождениядер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Дата рождения21.11.1914
Дата смерти13.02.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1914
Отец: Козлов Михаил
Мать: Козлова Ксения
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
25.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Королев Иван
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Рождение ребёнка
27.06.1941
Дочь: Чиркова Анна
Отец ребёнка: Королев Иван
г Кярдлы Эстония
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Королев Иван
Смерть
13.02.2002
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
дома .