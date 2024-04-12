Филимонов Ермолай Никитич
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1833
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Филимонов Никита Федорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Филимонова Екатерина
Рождение ребёнка
1781
Сын: Филимонов Лукьян Ермолаевич
Мать ребёнка: Филимонова Екатерина
Рождение ребёнка
1793
Сын: Филимонов Силуан Ермолаевич
Мать ребёнка: Филимонова Екатерина
Рождение ребёнка
1800
Сын: Филимонов (рекрут С 1829) Степан Ермолаевич
Мать ребёнка: Филимонова Екатерина
Рождение ребёнка
1803
Сын: Филимонов Кузьма Ермолаевич
Мать ребёнка: Филимонова Екатерина
Рождение ребёнка
1810
Сын: Филимонов Федот Ермолаевич
Мать ребёнка: Филимонова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов (рекрут С 1808) Максим Ермолаевич
Мать ребёнка: Филимонова Екатерина
Смерть
1833