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Филимонов Ермолай Никитич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Филимонов Никита Федорович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кочин Емельян Ермолаевич

Мать ребёнка: Филимонова Екатерина

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Филимонов Лукьян Ермолаевич

Мать ребёнка: Филимонова Екатерина

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Филимонов Силуан Ермолаевич

Мать ребёнка: Филимонова Екатерина

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Филимонов (рекрут С 1829) Степан Ермолаевич

Мать ребёнка: Филимонова Екатерина

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Филимонов Кузьма Ермолаевич

Мать ребёнка: Филимонова Екатерина

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Филимонов Федот Ермолаевич

Мать ребёнка: Филимонова Екатерина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов (рекрут С 1808) Максим Ермолаевич

Мать ребёнка: Филимонова Екатерина

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1833
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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