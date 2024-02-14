Бибимигруй Халитова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хузяшев Камалетдин
Рождение ребёнка
22.04.1878
Сын: Хузяшев Зиятдин
Отец ребёнка: Хузяшев Камалетдин
Рождение ребёнка
25.08.1886
Сын: Хузяшев Мирхайдар
Отец ребёнка: Хузяшев Камалетдин
Смерть
Неизвестно