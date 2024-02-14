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Бибимигруй Халитова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хузяшев Камалетдин

Рождение ребёнка
22.04.1878

Сын: Хузяшев Зиятдин

Отец ребёнка: Хузяшев Камалетдин

Рождение ребёнка
25.08.1886

Сын: Хузяшев Мирхайдар

Отец ребёнка: Хузяшев Камалетдин

Смерть
Неизвестно

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