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Синюкова Мария Константиновна

Место рождения

д.Куршево,Рязанской обл.

Дата рождения

1880

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синюков Евдоким Трофимович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Степанов (Синюкова) Александра Евдокимовна

Отец ребёнка: Синюков Евдоким Трофимович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Синюков Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Синюков Евдоким Трофимович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Синюков Дмитрий Евдокимович

Отец ребёнка: Синюков Евдоким Трофимович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Синюков Николай Евдокимович

Отец ребёнка: Синюков Евдоким Трофимович

Смерть
1976

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