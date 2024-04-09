Кислова Екатерина Алексеевна
Место рожденияд.Авдотьино?
Дата рождения1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кислов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кислова) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Кислов Григорий Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кислов Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Кислов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.11.1909
Отец ребёнка: Кислов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.06.1911
Дочь: (Кислова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Кислов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.04.1912
Сын: Кислов Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Кислов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.11.1914
Дочь: (Кислова) Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Кислов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.08.1918
Отец ребёнка: Кислов Григорий Дмитриевич