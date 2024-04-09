Кислова Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислова Екатерина Алексеевна

Место рождения

д.Авдотьино?

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Кислов Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кислова) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Кислов Григорий Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кислов Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Кислов Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.11.1909

Сын: Кислов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Кислов Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.06.1911

Дочь: (Кислова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Кислов Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.04.1912

Сын: Кислов Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Кислов Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.11.1914

Дочь: (Кислова) Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Кислов Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.08.1918

Сын: Кислов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кислов Григорий Дмитриевич

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