Шаишникова Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаишникова Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1903

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1903

Отец: Шаишников Андрей Яковлевич

Мать: Шаишникова Александра Фадеевна

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