Федяев Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Фёдор
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Федяева Марья Всеволодовна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Федяев Александр Иванович
Мать ребёнка: Федяева Марья Всеволодовна
Рождение ребёнка
С 1884 по 1886
Мать ребёнка: Федяева Марья Всеволодовна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Федяев Александр Иванович
Мать ребёнка: Федяева Марья Всеволодовна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Федяева Марья Всеволодовна
Бракосочетание
Неизвестно