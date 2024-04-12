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Федяев Иван Федорович

Место рождения

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Федяев Николай Иванович

Мать ребёнка: Федяева Марья Всеволодовна

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Федяев Александр Иванович

Мать ребёнка: Федяева Марья Всеволодовна

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1884 по 1886

Сын: Федяев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Федяева Марья Всеволодовна

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Федяев Александр Иванович

Мать ребёнка: Федяева Марья Всеволодовна

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Федяев Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Федяева Марья Всеволодовна

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федяева Марья Всеволодовна

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