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Чарлаганов Абдулкадир

Место рождения

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чарлаганов Умяр

Мать: Мотыя

Рождение ребёнка
04.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибинур

Рождение ребёнка
16.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибинур

Смерть
Неизвестно

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