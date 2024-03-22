Покровский (Обухов) Василий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровский (Обухов) Василий Максимович

Место рождения

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Обухов Максим Дмитриевич

Мать: Обухова Феодора Васильевна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1832
Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1835

Жена: Покровская Прасковья Александровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Покровский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Покровская Прасковья Александровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Покровский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Покровская Прасковья Александровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Покровский Филарет Васильевич

Мать ребёнка: Покровская Прасковья Александровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Покровская Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Покровская Прасковья Александровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Покровский Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Покровская Прасковья Александровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Покровский Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Покровская Прасковья Александровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Покровский Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Покровская Прасковья Александровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Покровская Мария Васильевна

Мать ребёнка: Покровская Прасковья Александровна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1866
Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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