Покровский (Обухов) Василий Максимович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Работа или профессия
С 1832
Диакон Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1835
Рождение ребёнка
1840
Сын: Покровский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Покровская Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Покровский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Покровская Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Покровский Филарет Васильевич
Мать ребёнка: Покровская Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Покровская Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Покровская Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Покровский Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Покровская Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Покровский Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Покровская Прасковья Александровна
Сын диакона Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Покровский Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Покровская Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Покровская Мария Васильевна
Мать ребёнка: Покровская Прасковья Александровна
Смерть
1866