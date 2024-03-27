Квашин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квашин Олег Иванович
Мать ребёнка: Квашина (Яланская) Полина (Пелагея) Ивановна
Рождение ребёнка
12.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Квашина (Яланская) Полина (Пелагея) Ивановна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Квашин Иван Алексеевич Добавить в избранное Дата рождения/Возраст __.__.1905 Место рождения Черниговская обл., Карговодский р-н, с. Сыриевка Дата и место призыва __.__.1943, Нижне-Днепровский РВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл. Последнее место службы 10 гв. вдд Воинское звание сержант Причина выбытия убит Дата выбытия 08.12.1944 Первичное место захоронения Венгрия, варм. Шомодь, с. Надьбайом, северо-западнее, 2 км, могила № 2 Название источника информации ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации 1800 Номер дела источника информации 31