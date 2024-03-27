Квашин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвашин Иван Алексеевич

Квашин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квашин Олег Иванович

Мать ребёнка: Квашина (Яланская) Полина (Пелагея) Ивановна

Рождение ребёнка
12.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Квашина (Яланская) Полина (Пелагея) Ивановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Квашин Иван Алексеевич Добавить в избранное Дата рождения/Возраст __.__.1905 Место рождения Черниговская обл., Карговодский р-н, с. Сыриевка Дата и место призыва __.__.1943, Нижне-Днепровский РВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл. Последнее место службы 10 гв. вдд Воинское звание сержант Причина выбытия убит Дата выбытия 08.12.1944 Первичное место захоронения Венгрия, варм. Шомодь, с. Надьбайом, северо-западнее, 2 км, могила № 2 Название источника информации ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации 1800 Номер дела источника информации 31

Мы используем куки для улучшения работы сайта.