Регеда Федор Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.
Отец: Регеда Григорий Яковлев
Мать: Анна Семенова
Источник: РС 1858 г. слоб. Жеребец Александровского уезда Екатеринославской губернии Российской Империи Место рождение - предполагаемое
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Никитина
Источник: РС 1858 г. слоб. Жеребец Александровского уезда Екатеринославской губернии Российской Империи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкасова (Регеда) Анастасия Федорова
Мать ребёнка: Ксения Никитина
Смерть
Неизвестно