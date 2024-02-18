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Регеда Федор Григорьев

Место рождения

Таврическое

Дата рождения

Около 1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.

Отец: Регеда Григорий Яковлев

Мать: Анна Семенова

Источник: РС 1858 г. слоб. Жеребец Александровского уезда Екатеринославской губернии Российской Империи Место рождение - предполагаемое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Никитина

Источник: РС 1858 г. слоб. Жеребец Александровского уезда Екатеринославской губернии Российской Империи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасова (Регеда) Анастасия Федорова

Мать ребёнка: Ксения Никитина

Смерть
Неизвестно

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