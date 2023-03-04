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Вшивцев Ярофей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

11.10.1752 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
У речки Касины, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1719

Сын: Вшивцев Иона Ярофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Чистикова (Вшивцева) Ирина Ярофеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Вшивцев Павел Ярофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.10.1752 ст.

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