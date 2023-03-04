Вшивцев Ярофей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смерти11.10.1752 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
У речки Касины, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Чистикова (Вшивцева) Ирина Ярофеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.10.1752 ст.