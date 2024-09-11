Дубровский Федот Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубровский Федот Павлович

Дубровский Федот Павлович

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

01.03.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1902 ст.

Отец: Дубровский Павел Данилович

Мать: Дубровская (Стародумова) Ефросинья Михайловна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 22. 1 марта 1902 г. рожден, крещен 3. Федот. Села Почитанского уволенный в запас армии Павел Данилов Дубровский и законная его жена Ефросинья Михайлова оба православные ГАКемО. Ф. 60 Оп. 4 Дело 137 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.