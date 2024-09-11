Дубровский Федот Павлович
Место рождения
Дата рождения01.03.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
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Комментарий
Рождение
01.03.1902 ст.
№ 22. 1 марта 1902 г. рожден, крещен 3. Федот. Села Почитанского уволенный в запас армии Павел Данилов Дубровский и законная его жена Ефросинья Михайлова оба православные ГАКемО. Ф. 60 Оп. 4 Дело 137 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно