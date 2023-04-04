Гельштейн Марк (Мордехай)
Место рождения
Дата рождения26.01.1948
Дата смерти11.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1948
Отец: Гельштейн Гдаль
Мать: (Гельштейн) Вита (Хая)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Математик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.02.1979
Похороны
Неизвестно