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Гельштейн Марк (Мордехай)

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.01.1948

Дата смерти

11.02.1979

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1948

Отец: Гельштейн Гдаль

Мать: (Гельштейн) Вита (Хая)

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Математик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.02.1979
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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