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Александр Незакон.

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.06.1896

Дата смерти

24.07.1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1896

Отец: не указан

Мать: Хахина (Кашина) Марфа Кириковна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 24
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
09.06.1896
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 24
Смерть
24.07.1896
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 22

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