Александр Незакон.
Место рождения
Дата рождения09.06.1896
Дата смерти24.07.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1896
Отец: не указан
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 24
Место жительства
Неизвестно
Крещение
09.06.1896
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 24
Смерть
24.07.1896
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 22