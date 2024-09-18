(Белянина) Евгения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: Белянин Андрей Тимофеевич
Мать: Белянина Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крицкий ?
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: (Крицкая) Эльвира (Эля)
Отец ребёнка: Крицкий ?
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Крицкий Владимир
Отец ребёнка: Крицкий ?
Смерть
Неизвестно