(Белянина) Евгения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белянина) Евгения Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Белянин Андрей Тимофеевич

Мать: Белянина Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крицкий ?

Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: (Крицкая) Эльвира (Эля)

Отец ребёнка: Крицкий ?

Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Крицкий Владимир

Отец ребёнка: Крицкий ?

Смерть
Неизвестно

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