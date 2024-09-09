Никандрова (Никифорова) Марина 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никандрова (Никифорова) Марина

Место рождения

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1913 г.р.
Скрыто настройками приватности
1916 г.р.

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
30.05.1908

Муж: Матвеев Александр

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.07.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Александр

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.08.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Александр

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.01.1913

Сын: Александров Петр Александроаич

Отец ребёнка: Матвеев Александр

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.08.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Александр

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.08.1916

Дочь: Александрова Мария Александровна

Отец ребёнка: Матвеев Александр

Смерть
Неизвестно

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