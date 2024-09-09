Никандрова (Никифорова) Марина
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1908
Муж: Матвеев Александр
Рождение ребёнка
11.07.1909
Рождение ребёнка
29.08.1911
Рождение ребёнка
05.01.1913
Сын: Александров Петр Александроаич
Отец ребёнка: Матвеев Александр
Рождение ребёнка
16.08.1914
Рождение ребёнка
11.08.1916
Дочь: Александрова Мария Александровна
Отец ребёнка: Матвеев Александр
Смерть
Неизвестно