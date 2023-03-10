Панфил Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти26.11.1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Родион
Мать: Марфа Максимова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Матрена Панфилова
Мать ребёнка: Ирина Леонтьева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Настасья Панфилова
Мать ребёнка: Ирина Леонтьева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Панфилов
Мать ребёнка: Ирина Леонтьева
Смерть
26.11.1812