Панфил Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанфил Родионов

Панфил Родионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

26.11.1812

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Родион

Мать: Марфа Максимова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Матрена Панфилова

Мать ребёнка: Ирина Леонтьева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Настасья Панфилова

Мать ребёнка: Ирина Леонтьева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Панфилов

Мать ребёнка: Ирина Леонтьева

Смерть
26.11.1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close