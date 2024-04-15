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Аршинов Никита Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1811 и 1815

Дата смерти

16.12.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1815

Отец: Аршинов Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Екатерина Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ульяна Никитична

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
16.12.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Даниил Яковлевич Романченко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аршинова Марина Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
16.12.1867 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от удушья | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7F7-3?i=490&cc=3511744
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