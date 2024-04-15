Аршинов Никита Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1811 и 1815
Дата смерти16.12.1867 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1815
Отец: Аршинов Константин
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ульяна Никитична
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
16.12.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Даниил Яковлевич Романченко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.12.1867 ст.
Причина смерти: от удушья | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7F7-3?i=490&cc=3511744