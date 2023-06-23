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Муталаппова Анастасия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.2004

Муж: Муталаппов Марат Залимуллович

Рождение ребёнка
15.08.2004

Дочь: Муталаппова Полина Маратовна

Отец ребёнка: Муталаппов Марат Залимуллович

Рождение ребёнка
25.10.2012

Дочь: Муталаппова Арина Маратовна

Отец ребёнка: Муталаппов Марат Залимуллович

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