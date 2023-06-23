Муталаппова Анастасия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.2004
Рождение ребёнка
15.08.2004
Дочь: Муталаппова Полина Маратовна
Отец ребёнка: Муталаппов Марат Залимуллович
Рождение ребёнка
25.10.2012
Дочь: Муталаппова Арина Маратовна
Отец ребёнка: Муталаппов Марат Залимуллович