Гадалов Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения03.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1891
Крещение
04.01.1891
восприемники: Тверской губ., Бырецкого у., Ильгащинской вол., села Волоскова крестьянин Евфим Петров Курицин и Ярославской губ., Любиского у., Васильевской вол., д. Баринцево крестьянская девица Парас... Показать все
Смерть
Неизвестно