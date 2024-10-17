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Гадалов Василий Иванов

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1891

Отец: Гадалов Иван Яковлев

Мать: Гадалова (Артамонов) Параскева Васильева

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
04.01.1891
восприемники: Тверской губ., Бырецкого у., Ильгащинской вол., села Волоскова крестьянин Евфим Петров Курицин и Ярославской губ., Любиского у., Васильевской вол., д. Баринцево крестьянская девица Парас... Показать все
Смерть
Неизвестно

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