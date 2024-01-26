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Баланёва Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Яков

Мать: Федосья Мартыновна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Баланёв Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Баланёв Сергей Герасимович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Волкова (Баланёва) Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Баланёв Сергей Герасимович

Рождение ребёнка
28.02.1928

Дочь: Иванова (Баланёва) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Баланёв Сергей Герасимович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Баланёв Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Баланёв Сергей Герасимович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Баланёв Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Баланёв Сергей Герасимович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Иванова (Баланёва) Раиса Сергеевна

Отец ребёнка: Баланёв Сергей Герасимович

Смерть
1978

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