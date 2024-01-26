Баланёва Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Яков
Мать: Федосья Мартыновна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Баланёв Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Баланёв Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Волкова (Баланёва) Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Баланёв Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
28.02.1928
Дочь: Иванова (Баланёва) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Баланёв Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Баланёв Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Баланёв Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Баланёв Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Баланёв Сергей Герасимович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Иванова (Баланёва) Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: Баланёв Сергей Герасимович
Смерть
1978