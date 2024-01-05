Лукьянов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Лукьянова Мария Фридриховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Лукьянова Мария Фридриховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Лукьянова Мария Фридриховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Лукьянова Мария Фридриховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Нелли Алексеевна
Мать ребёнка: Лукьянова Мария Фридриховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Лукьянова Мария Фридриховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Лукьянова Мария Фридриховна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно