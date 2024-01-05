Лукьянов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Лукьянова Мария Фридриховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Лукьянова Мария Фридриховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Лукьянова Мария Фридриховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Лукьянова Мария Фридриховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Нелли Алексеевна

Мать ребёнка: Лукьянова Мария Фридриховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Лукьянова Мария Фридриховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Лукьянова Мария Фридриховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Мария Фридриховна

Смерть
Неизвестно
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