Хазиева (Кутлугильдина) Марва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазиева (Кутлугильдина) Марва

Место рождения

д.Юрматы,Ишимбайский район, БАССР

Дата рождения

1928

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Кутлугильдин Мухаметьян-Хажи

Мать: (Шайбакова) Хадия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазиев Валиян

Рождение ребёнка
24.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазиев Валиян

Рождение ребёнка
16.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазиев Валиян

Рождение ребёнка
02.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазиев Валиян

Смерть
2010

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