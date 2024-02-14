Хазиева (Кутлугильдина) Марва
Место рожденияд.Юрматы,Ишимбайский район, БАССР
Дата рождения1928
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Кутлугильдин Мухаметьян-Хажи
Мать: (Шайбакова) Хадия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1948
Рождение ребёнка
16.02.1953
Рождение ребёнка
02.01.1959
Смерть
2010