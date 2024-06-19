Крушельницкий Лонгин Иосифович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти07.06.1918
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1883 ст.
Дочь: (Крушельницкая) Надежда Логиновна
Мать ребёнка: Крушельницкая Александра Георгиевна
Отцом записан Лонгин Васильевич Крушельницкий. Скорее всего это ошибка. В восприемниках Анастасия Григорьевна - жена Карла Иосифовича Крушельницкого, брата Лонгина Иосифовича.
Рождение ребёнка
03.06.1886 ст.
Сын: Крушельницкий Александр Логинович
Мать ребёнка: Крушельницкая Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
07.03.1889 ст.
Сын: Крушельницкий Николай Логинович
Мать ребёнка: Крушельницкая Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
19.01.1891 ст.
Дочь: (Крушельницкая) Ольга Логиновна
Мать ребёнка: Крушельницкая Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
09.01.1894 ст.
Дочь: (Крушельницкая) Анна Логиновна
Мать ребёнка: Крушельницкая Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
18.10.1896 ст.
Сын: Крушельницкий Иван Лонгинович
Мать ребёнка: Крушельницкая Александра Георгиевна
Смерть
07.06.1918
Умер от рака прямой кишки.