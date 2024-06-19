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Крушельницкий Лонгин Иосифович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1855

Дата смерти

07.06.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Крушельницкий Иосиф Степанович

Мать: Крушельницкая Феликса Викентьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крушельницкая Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
24.10.1883 ст.

Дочь: (Крушельницкая) Надежда Логиновна

Мать ребёнка: Крушельницкая Александра Георгиевна

Волковинцы, Хмельницька область
Отцом записан Лонгин Васильевич Крушельницкий. Скорее всего это ошибка. В восприемниках Анастасия Григорьевна - жена Карла Иосифовича Крушельницкого, брата Лонгина Иосифовича.
Рождение ребёнка
03.06.1886 ст.

Сын: Крушельницкий Александр Логинович

Мать ребёнка: Крушельницкая Александра Георгиевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.03.1889 ст.

Сын: Крушельницкий Николай Логинович

Мать ребёнка: Крушельницкая Александра Георгиевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
19.01.1891 ст.

Дочь: (Крушельницкая) Ольга Логиновна

Мать ребёнка: Крушельницкая Александра Георгиевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
09.01.1894 ст.

Дочь: (Крушельницкая) Анна Логиновна

Мать ребёнка: Крушельницкая Александра Георгиевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
18.10.1896 ст.

Сын: Крушельницкий Иван Лонгинович

Мать ребёнка: Крушельницкая Александра Георгиевна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
07.06.1918
Волковинцы, Хмельницька область
Умер от рака прямой кишки.

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