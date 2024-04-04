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Сухинич Кирилл Адамович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

22.03.1929

Дата смерти

10.01.1994

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1929

Отец: Сухинич Адам Владиславович

Мать: Левитская Елена Карповна

Россия
Рождение ребёнка
01.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Валентина Сергеевна

Россия
Рождение ребёнка
30.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Валентина Сергеевна

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Валентина Сергеевна

Россия
Смерть
10.01.1994
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Московская область
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