Сухинич Кирилл Адамович
Место рожденияРоссия
Дата рождения22.03.1929
Дата смерти10.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1929
Россия
Рождение ребёнка
01.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Валентина Сергеевна
Россия
Рождение ребёнка
30.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Валентина Сергеевна
г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Россия
Смерть
10.01.1994
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Московская область