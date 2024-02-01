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Марфа Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Рылова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Валова Наталья Иванова

Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1770

Сын: Бизяев Панкрат Иванов

Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Бизяева Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Бизяева Устинья Иванова

Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Бизяева Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Бизяева Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Бизяева Марья Иванова

Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Бизяева Анна Иванова

Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Бизяев Иона Иванов

Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бизяева Ксения Иванова

Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бизяев Сидор Иванов

Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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