Марфа Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Рылова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Валова Наталья Иванова
Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Бизяева Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Бизяева Устинья Иванова
Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Бизяева Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Бизяева Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Бизяева Марья Иванова
Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Бизяева Анна Иванова
Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Бизяев Иона Иванов
Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бизяева Ксения Иванова
Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бизяев Сидор Иванов
Отец ребёнка: Бизяев Иван Гаврилов
Смерть
Неизвестно