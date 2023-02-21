Лукинов Василий Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Лукинов Дорофей
Рождение ребёнка
20.03.1941
Сын: Лукинов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Лукинова Наталья Емельяновна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Лукинов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Лукинова Наталья Емельяновна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Лукинов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Лукинова Наталья Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукинова Света Васильевна
Мать ребёнка: Лукинова Наталья Емельяновна
Смерть
1978