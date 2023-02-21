Лукинов Василий Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукинов Василий Дорофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Лукинов Дорофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1941

Сын: Лукинов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Лукинова Наталья Емельяновна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Лукинов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Лукинова Наталья Емельяновна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Лукинов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Лукинова Наталья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукинова Света Васильевна

Мать ребёнка: Лукинова Наталья Емельяновна

Смерть
1978
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