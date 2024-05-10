Новикова Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.2004
Дочь: Новикова Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Новиков Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
28.09.2006
Сын: Новиков Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Новиков Сергей Анатольевич