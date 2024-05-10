Новикова Екатерина Александровна 20.10.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новикова Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
01.11.2004

Дочь: Новикова Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Новиков Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
28.09.2006

Сын: Новиков Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Новиков Сергей Анатольевич

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