Леонтий Устинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтий Устинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1696 г.р.

Мать

1695 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Устин Назаров

Мать: Мария Васильева

Смерть
Неизвестно
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